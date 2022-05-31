Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı - Haberler

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Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Koruncuk Vakfı'na destek için Hopa'dan kanoyla denize açılan sporcu Ordu'ya ulaştı

Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, 18 günde Ordu'nun Ünye ilçesine ulaştı.

Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla kanosuyla Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan Şenol Özdemir, 18 günde Ordu'nun Ünye ilçesine ulaştı.

İstanbul'da yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla yola çıkan 2 çocuk babası Özdemir, Karadeniz'in dalgalı olması nedeniyle Yalı mevkisindeki kumsala çadır kurdu.

Özdemir, AA muhabirine, sosyal medya yayınlarıyla kız çocuklarının eğitimine destek olmak için böyle bir yolculuğa çıktığını belirterek, hedefinin 5 bin kilometre yol kat etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmek istediğine dikkati çeken Özdemir, "Mavi vatanı yani dört denizi kürek gücüyle geçerek Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Amacım Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçerek Hatay'daki Suriye sınırına kadar gitmek." dedi.

Özdemir, toplumların gelişimi için kız çocuklarının eğitiminin önemli olduğunun altını çizerek, "Neden kız çocukları? Çünkü kadını olmayan bir toplum asla ilerleyemez, kalkınamaz, gelişemez." diye konuştu.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Şenol Özdemir Türkiye Artvin Ordu Güncel Haberler

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