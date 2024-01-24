Koruma ve bakım altındaki çocukların resim sergisi açıldı

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan koruma ve bakım altında bulunan çocukların hazırladığı resimler sergilendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğündeki çocukların 3 yıl içerisinde hazırladığı imgesel tasarım, manzara, figür ve portre konularında 100 resim sergide yer aldı.

Sergiyi ziyaretinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, amaçlarının çocuklara daha güvenli bir yarınlar oluşturmak olduğunu söyledi.

Sergiye yoğun katılım olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın 100 eserle Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunmak amacıyla bu sergi kurgulandı. Büyük bir teveccüh gösterildi. Bakanlığımızın temel amaçlarından biri, çocuk odaklı, çocukların yüksek yararı göz önünde bulundurularak çocukların kabiliyetlerine göre eğitim almalarını sağlamak ve iyi olma hallerini de güzel sanatlarla desteklemek. Bugün bu 100 tabloda çocuklarımızın iyi olma hallerini tabloya yansıttıklarını büyük bir memnuniyetle görüyorum. Birileri çocukları yok ederken, biz çocukların daha iyi bir dünyada ve kendileri olması için çaba sarf ediyoruz."

Resim öğretmeni Eylem Dönmez de çocukların eserleri kendilerinin seçtiğini ve resimlerle kendilerini ifade ettiklerini kaydetti.