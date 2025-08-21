Koruma Altındaki Yaban Keçisini Avlayan Kişiye 658 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avlayan K.A. adlı kişiye toplam 658 bin 257 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan K.A., Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten yargılandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ile İstihbarat timlerince yapılan çalışmayla koruma altındaki yaban keçisini avlayan K.A. (46) yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince K.A'ya "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 lira idari, 650 bin lira ise tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

