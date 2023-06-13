Koruma altındaki vaşak Van'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan koruma altındaki vaşak, Van'da fotokapanla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, vaşağın avlanma ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

VAN'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Nesli 1'inci derece koruma altında bulunan vaşakın fotokapana yansıyan görüntüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Twitter'da paylaşıldı. 'Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi' mesajı ile yapılan paylaşımda, şöyle denildi: