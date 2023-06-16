Koruma altındaki turna ve yavruları görüntülendi

Koruma altındaki turna ve yavruları böyle görüntülendi

ANKARA Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma altındaki turna ve yavrularının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koruma altındaki turnalar yavruları ile birlikte görüntülendi. Doğa koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz tarafından, alan koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, tür eylem planları kapsamında koruma altına bulunan Turna ve iki yavrusu görüntülendi" ifadeleri kullanıldı.