Koruma Altındaki Tarihi Bina Alev Alev Yandı, İtfaiye Ekipleri Ölümden Döndü

Koruma altındaki asırlık tarihi bina alev alev yandı, itfaiye ekipleri ölümden böyle döndü

Yanan binanın çatısından düşen parçalar ise itfaiye ekiplerinin üzerine doğru düştü

Yaşanan panik görüntülere yansıdı

Yaşananlara isyan eden mahalle muhtarı Muhtar Halil Ay:

""Biz bunların olacağını defalarca söyledik, bir tarih yandı"

ANTALYA - Antalya'da koruma altındaki 200 yıllık olduğu söylenen tarihi metruk bina çıkan yangında küle döndü. Yanan binanın çatısından kopan parçalar ise itfaiye ekiplerinin üzerine doğru düştü. Ekipler son anda durumun farkına vararak adeta ölümden döndü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1298 sokak üzerinde bulunan koruma altındaki 2 katlı metruk binada çıktı. Alınan bilgiye göre; binadan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tüm binayı saran alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada yanan binanın çatısından kopam parçalar itfaiye ekiplerinin üzerine doğru düştü. Ekipler son anda durumun farkına vararak adeta ölümden döndü. Oluşan dumanla ise göz gözü görmedi. Bazı vatandaşların yüzünü elbisesi ile kaparak kendisini korurken bazılarının maske taktığı görüldü. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları havadan drone kamerasına da yansıdı.

"Biz bunların olacağını defalarca söyledik"

Yaşananlara isyan eden mahalle muhtarı Muhtar Halil Ay, "Biz bunların olacağını defalarca söyledik. Bizi kimse dinlemiyor. Yalvararak söylüyoruz, gördüğünüz gibi tarih yanıyor. Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Gerçekten çok yazık, üzülüyoruz. Buraya madde bağımlısı kişiler çok geliyor. Biz bunların tehlikeli olduğunu söyledik. Nerede ise bir tarih yandı. Koruma altında olan 200 yıllık evdi. Burası Antalya'nın gözbebeği konumunda bulunuyor. Bizim her yıl 10-15 tane evimiz yanıyor. Biz bu yangınların bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan bir vatandaş Ramazan Kalın ise, "Bir saattir bu yangınla mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, bu binalar sıkı denetlensin. Kendimi korumak için maske taktım" dedi.