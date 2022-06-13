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Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez Antalya'da görüldü

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü.

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü. Önce denizde yüzüp, ardından sahilde gezinen Siyah Kuğu'yu görenler şaşkına dönerken bir süre sahilde gezinen Kuğu, uçarak gözden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu'nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. Genellikle beyaz olduğu bilinen kuğunun koyu renkli cinsini ilk kez görenler, bu anı çektikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.

Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunana kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.

(Mehmet Demirci - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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