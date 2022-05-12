KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan 3 porsuk, Fethiye'nin Kargı mahallesinin Özgür Sokak'ta yürürlerken görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel