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KORUMA ALTINDAKİ PORSUKLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan 3 porsuk, yolda yürürlerken görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan 3 porsuk, Fethiye'nin Kargı mahallesinin Özgür Sokak'ta yürürlerken görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fethiye, Güncel, Haberler

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