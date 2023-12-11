Koruma Altındaki Oklu Kirpi Mahsur Kaldığı Ahırdan Kurtarıldı

OSMANİYE'nin Sumbas İlçesinde, ahıra girerek mahsur kalan koruma altındaki oklu kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince bulunduğu yerden alınıp, sağlık kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

İlçeye bağlı Reşadiye Köyünde bir evin ahırına giren oklu kirpi, çıkış yönünü bulamayınca mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli sevk edildi. Mahsur kaldığı ahırdan alınan oklu kirpi, veteriner hekim tarafından yapılan sağlık kontrolünde, herhangi olumsuz bir durumunun ve açık yarasının olmadığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutulan oklu kirpi, ekiplerce yeniden doğal ortamına bırakıldı. (DHA)