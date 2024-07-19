Koruma Altındaki Kuşları Yakalayan Kişiye Yüksek Cezai İşlem
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen bir kişiye 23 bin 322 lira ceza verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda, bir evde yapılan aramada 10 saka kuşu bulundu. Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara el konularak doğaya salınmak üzere alındı. İsmi açıklanmayan kişiye tazminat ve idari olmak üzere 23 bin 322 lira ceza uygulandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira ceza verildi.
Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ortak çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, savcılıktan alınan izin sonrası bir evde yaptıkları aramada 10 saka kuşu buldu.
Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el konuldu.
Ekiplerce, ismi açıklanmayan kişiye tazminat ve idari olmak üzere 23 bin 322 lira ceza uygulandı.