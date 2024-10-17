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Koruma Altındaki Kız Çocukları İçin Gastronomi Atölyesi Açıldı

Koruma Altındaki Kız Çocukları İçin Gastronomi Atölyesi Açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasımpaşa'da koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmalarına yardımcı olacak Oya Kayacık ÇEŞ Gastronomi Atölyesi'ni açtı. Atölyede eğitim alan 60'a yakın çocuk, temel aşçılık eğitimleri alarak meslek edinecek.

AİLE ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olduğu Oya Kayacık ÇEŞ Gastronomi Atölyesinin açılışını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasımpaşa'da bulunan Oya Kayacık ÇEŞ Gastronomi Atölyesini düzenlenen törenle açtı. '1 Meslek 1 Gelecek' projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tay Group'un iş birliğiyle hayata geçirilen gastronomi atölyesinin açılış törenine Bakan Göktaş'ın yanı sıra Tay Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak katıldı. Bu zamana kadar 60'a yakın çocuğun eğitim aldığı ve koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmasının amaçlandığı atölyenin açılışında çocuklarla pide yapan Göktaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

60'A YAKIN ÇOCUK EĞİTİM ALDI

Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşları 11-16 yaş arasında değişen 60'a yakın çocuk eğitim aldı. Eğitimler 2 kur şeklinde 5+5 ay olarak sürdü. Kursta hijyen ve sanitasyon kuralları, mutfak kuralları, kesim teknikleri, çorbalar, etler, pilavlar, salatalar, pizza yapımı, makarna yapımı, poğaçalar, hamur teknikleri ve kurabiye yapımı gibi temel aşçılık eğitimleri verildi. Proje kapsamında eğitim alan çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde isterlerse Tay Group bünyesindeki şirketlerde çalışabilme fırsatı bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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