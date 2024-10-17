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Koruma Altındaki Kız Çocukları İçin Gastronomi Atölyesi Açıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları amacıyla Kasımpaşa'da açılan Gastronomi Atölyesi'nde çocuklarla birlikte yemek yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan Gastronomi Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tay Group şirketlerinden Astay Gayrimenkul işbirliğinde "1 Meslek 1 Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde Gastronomi Atölyesi kuruldu.

Bakan Göktaş, atölyenin açılış kurdelesini Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi Koruma Derneği Başkanı Nazire Öztunalı ve kız çocuklarıyla birlikte kesti.

Ardından atölyeyi gezen Göktaş, önlük takıp eldiven giyerek çocuklarla birlikte pide hamuru açtı.

Göktaş, hazırladığı karışık pide fırına verilirken çocuklarla sohbet etti.

Pişirilen pideler, atölyedeki katılımcılar ve basın mensuplarına ikram edildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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