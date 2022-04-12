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Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Murat Şengi - Güncel
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Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı Kuşların yumurtlama ve çiftleşme döneminde çıkan yangında bölgeye itfaiye ekipler sevk edildi Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda kuşların yumurtlama ve çiftleşme döneminde...

MERSİN (İHA) - Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı

Kuşların yumurtlama ve çiftleşme döneminde çıkan yangında bölgeye itfaiye ekipler sevk edildi

MERSİN - Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda kuşların yumurtlama ve çiftleşme döneminde yangın çıktı.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Adalar mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, itfaiye araçlarının giremediği deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi. Jandarma ekipleri de deltaya çıkan yollarda ve yerleşim yerlerinde önlem aldı.

Bataklık nedeniyle yangına müdahalede zorluk çeken ekiplerin, yangının kendiliğinden sönmesini bekleyeceği bildirildi.

Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı

Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı

Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Güncel

İtfaiye, Mersin, Yangın, Göksu, Güncel, Haberler

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