Koruma altındaki doğa harikası Kaz Gölü, maden tehdidi altında

Sivas'ın Zara ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Kaz Gölü, bölgede açılması planlanan taş ocağının tehdidi altında bulunuyor. Gölün çevresinde geçtiğimiz yıllarda maden ocağı kurulmak istenmiş, bu duruma köy sakinleri tepki göstererek hukuk mücadelesi başlatmıştı. Şimdi ise Karayolları Genel Müdürlüğü gölün çevresinde taş ocağı açmak için Çevre Etki Değerlendirme raporu başvurusunda bulundu.

Koruma altındaki doğa harikası göl yeniden maden tehdidi altında

Sivas'ın Zara ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Kaz Gölü, bölgede açılması planlanan taş ocağının tehdidi altında

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Kaz Gölü, bölgede açılması planlanan taş ocağının tehdidi altında bulunuyor.

Zara ilçesi Eymir köyü yakınında bulunan doğa harikası Kaz Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Yaz-kış doğaseverlerin ziyaret ettiği göl, bozkırın ortasında adeta bir vaha gibi duruyor. Koruma altında bulunan göl, son zamanlarda açılması planlanan maden ocağının tehdidi altında bulunuyor. Gölün çevresinde geçtiğimiz yıllarda maden ocağı kurulmak istenmiş, bu duruma köy sakinleri tepki göstererek hukuk mücadelesi başlatmıştı. Başlatılan hukuk mücadelesinin ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. İddialara göre bu sefer de Karayolları Genel Müdürlüğü gölün çevresinde taş ocağı açmak için Çevre Etki Değerlendirme raporu başvurusunda bulundu. Başvuru çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

"ÇED raporu alabilmek için yine müracaatta bulunmuşlar"

Zara Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Eymir köyü sakini Zeki Şimşek, ÇED raporu alabilmek için yeniden başvuru yapıldığını ifade ederek, "Gölümüz doğa harikası. Nesli az olan turnalar dahi gölümüzde her zaman bahar ayının gelmesiyle sonbahara kadar yavrusunu büyütüp buradan göç ediyorlar. Gölde sülük dediğimiz bir hayvan vardır. Sağlık açısından birçoğu gelir tedavi olur. Son yıllarda gölümüzde şirketler tarafından gölün kurutulması için maden ocakları mıcır ocakları açmaya çalıştılar. Zara derneklerimiz, Zara Ziraat Odamız hepsi bir oldu, Zara bir oldu mahkemeye verildi. İptal olduğu halde hala birileri gıdıklıyor. ÇED raporu alabilmek için yine müracaatta bulunmuşlar. Gölümüz koruma altında olduğu halde birileri hale gölün çevresinde mangan ocağı, mıcır ocağı açmak için çabalıyor" dedi.

Göl koruma altında

Çevre sakinlerinin gölün koruma altına alınması yönündeki başvuruları üzerine 11 Temmuz 2019 tarihinde Sivas İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu talepleri olumlu bularak, konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne taşımıştı. Genel müdürlük ise 26 Kasım 2019 tarihli resmi yazı ile Kaz Gölü'nü "mahalli önemi haiz sulak alan" ilan edip, gölün "Sulak Alan Koruma Yönetmeliği" kapsamına alındığını duyurmuştu.

Göl, dünyada son kalan 40 turna ailesinden 3'üne ve nesli tükenmekte olan küçük beyaz akbabalara ev sahipliği yapıyor. Göl ayrıca 135 kuş türünün uğrak yeri.