Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi ELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Konalga köyü Yağmurlu mezrasında görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla gözlerden kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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