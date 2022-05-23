Koruma altındaki 1600 yıllık 'Baş Melek Mikail' heykeli Yalova Müze'sine taşındı

Yalova'nın Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde sergilenen 1600 yıllık "Baş Melek Mikail" heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yalova Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Geç Antik Çağ eseri Baş Melek Mikail kabartma heykeli, Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcalarındaki tarihe yaklaşık 1600 yıldır ışık tutuyor.

Birçok medeniyetin kullandığı kaplıcalarda bugüne kadar varlığını korumuş olan heykel, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde koruma altında tutularak otel lobisinde sergilendi.

Milattan sonra 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kabartma heykelin, yine bölgede bulunan Baş Melek Mikail Kilisesi'ne ait olduğu tahmin ediliyor.

Yüzyıllar boyunca şifa merkezi olarak kullanılan bölgede tarihe tanıklık eden kabartma, yeni kurulan Yalova Müzesi'ne devredildi.

Güvenlik önlemleri altında tesisten alınarak Yalova Müze Müdürlüğü'ne taşınan heykelin, yapılacak çalışmaların ardından sergilenmesi bekleniyor.

Müze Müdürü Sinan Özbey, gazetecilere, çalınma ihtimaline karşı heykelin Sağlık Bakanlığınca tesis içerisinde camlı bölmede koruma altına alındığını hatırlattı.

Müze Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte kurumlarla yapılan iş birliği sonrası heykelin müdürlüğe taşındığını anlatan Özbey, heykelin teşhire yönelik temizlik çalışmalarının Bursa'daki laboratuvar uzmanları tarafından da programa alındığını ifade etti.

Baş Melek Mikail'in kabartmada, ayaklarının altındaki bir ejderhayı ezer vaziyette tasvir edildiğini aktaran Özbey, "Pek çok kaynakta adı geçen Baş Melek Mikail, gökyüzünde çıkan bir savaşta kendi melekleriyle birlikte ejderhanın melekleriyle bir savaşa girer ve savaştan sonra da ejderha ve melekleri yenilerek gökyüzünden kovulur. Ejderhanın da şeytanı temsil ettiği bilinmekte. Bu kabartmayla birlikte Yalova'da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz arkeoloji müzesinin en önemli eserini teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bir yer arayışı içerisindeyiz. Hem inanç turizmi hem de kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasıyla birlikte büyük bir değeri uygun bir yer bularak ilimize kazandıracağız." diye konuştu.

İnanç turizminde lokomotif olabilir

Milattan sonra 4. yüzyılda yüksek kabartma tekniği ile yapılan rölyefin omuzunda bir aslan kabartması bulunduğuna da dikkati çeken Özbey, şunları söyledi:

"Bu son derece önemli. Çünkü Bizans dönemindeki bazı hükümdarların kendilerinin Herakles soyundan geldiğiyle bağlantılı olduğunu bize düşündürüyor. Üzerindeki aslan kabartması da o bölgede özellikle adak kabartmalarına baktığımızda hala Kurşunlu Hamam'da korunagelmiş Herakles tasvirli adak kabartmalarında da yer alıyor. Dolayısıyla bir bütüncül yaklaşım içerisinde hem arkeolojik alan olarak Termal ilçesinin önemi hem de turizm potansiyeli ile ilgili oradaki Baş Melek Mikail Kilisesi'nin tanıtılması ve gündeme gelmesiyle inanç ve kültür turizminde ilimizi farklı bir yere götürebileceğini, bir lokomotif olarak bu kabartmanın rol alabileceğini düşünüyoruz. İleride Termal veya merkezde yapılacak bir müze projesinde bu eseri orada sergileyip ulusal ve uluslararası düzeyde eserin tanıtılmasını gerçekleştirebiliriz."

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu ise, otelin lobi kısmında sergilenen heykele Roma döneminde çok büyük bir inanç olduğunu söyledi.

Heykelin tam olarak nerede bulunduğunu bilmediklerini ancak heykelin tesisteki 7 Havuzlar bölgesinden getirildiğini anlatan Gürbüzoğlu, "Biz heykeli cam hale içerisinde koruma altına aldık. Burası birinci derece tarihi arkeolojik doğal sit alanı. Şu an içerisinde bulunduğumuz otel de tarihi bir otel. Buranın ilk misafiri Mustafa Kemal Atatürk'tü. Heykel burada ilgi görüyordu. Bununla ilgili araştırmalar da yaptırdık." şeklinde konuştu.