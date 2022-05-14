KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis eşliğinde motosiklet korteji yapılırken, öğrenciler de pankart açarak Trafik Haftası'nı kutladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis eşliğinde motosiklet korteji yapılırken, öğrenciler de pankart açarak Trafik Haftası'nı kutladı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği, Sandıklı Motosiklet Kulübü ve öğrencilerin katılımı ile 7-13 Mayıs Trafik haftası kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında İstasyon Caddesi üzerinde öğrenciler ellerinde pankartlar ile sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulunurken, Sandıklı Motosiklet Kulübü'ne bağlı 30'a yakın motosikletli de konvoy yaptı.

Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop'un katılımı ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ellerinde 'Yayalar kırmızı çizgimiz,' 'Öncelik hayatın öncelik yayanın', 'Bir haraketine bakar', 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı pankartlar ile İstasyon Caddesi üzerinde trafik denetimi yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve yayalara öncelik tanımaları hakkında uyarılarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Haftası, Motosiklet, Jandarma, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title