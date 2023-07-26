Korsika Adası'nda 200 Hektarlık Alan Yangında Kül Oldu

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu. Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit eden yangında 200 itfaiyeci mücadele ederken, 100'den fazla kişi tahliye edildi. Turistik faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede kırmızı alarm durumu ilan edildi.

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde gece yarısı yangın çıktı.

Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu.

Bölgede 200 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Turistik faaliyetlerin de yoğun olduğu bu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.