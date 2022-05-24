Koronavirüsü hafif atlatanlarda en çok nefes darlığı şikayeti görülüyor - Haberler

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde koronavirüsü atlatan 2 bin 500 hasta kontrolden geçirildi. Merkezde görevli Dr. Melek Demircan, koronavirüsü hafif atlatanlarda en sık görülen şikayetlerin başında nefes darlığı olduğunu belirterek, "Hastalığı hafif geçirseler de kas ve eklem ağrıları, unutkanlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetleri hastalarımızda görüyoruz. Özellikle en sık karşılaştığımız problemlerden birisi nefes darlığı" dedi.

Koronavirüsü atlatan kişilerin uzun dönem takiplerinin yapıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki Covid-19 Sonrası İzlem Merkezi'nde 2 bin 500 hastanın kontrolleri gerçekleştirildi. Özellikle koronavirüsü hastane yerine evde tedavi görerek hafif atlatanlarda başta nefes darlığı olmak üzere kas ve eklem ağrıları, unutkanlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetlerin halen görüldüğü belirtildi. Dr. Melek Demircan, 2 bin 500 hastanın 145'inin 2 yıllık takip sürecinin tamamlandığını belirterek, "Hastalarımızı Covid geçirdikten sonra hastaneye yatışları varsa taburcu olduklarından 1 ay sonra hastaneye yatışları yoksa karantina bitiminden 1 ay sonra ilk kontrollerimize çağırıyoruz. Daha sonra belirli aralıklarla takiplerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 2 bin 500 hastamızın kontrollerini yaptık. Bu hastalarımızın 145'i dördüncü kontrollerini tamamladılar. Hastamızın ilk kontrolünden sonraki ikinci kontrol 1 ay sonra takip aralıkları giderek açılıyor. Toplamda 7 kontrolümüz var. Toplam takip süremiz 2 yıl ama bu süre içerisinde hastamızın ihtiyacı doğrultusunda daha erken çağırdığımız hastalarımız da oluyor. Bazen randevusuna gelmediğinde aradığımız, tekrar Covid geçirdiğini öğrendiğimiz hastalarımız da oluyor. Sonrasındaki takipte her şeyi en başa alıyoruz ve takiplerimize devam ediyoruz" dedi.