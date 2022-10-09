Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 19-25 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 22 bin 729 kişi pozitif çıktı, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın 19-25 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 22 bin 729 kişi pozitif çıktı, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ' Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu', 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 22 bin 729 vaka ortaya çıkarken 40 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522'e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 179'a ulaştı.

12 Eylül ile 18 Eylül arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 21 bin 411, vefat sayısı 71 ve iyileşen sayısı 17 bin 647 kişi olarak açıklanmıştı.