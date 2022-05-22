Koronavirüste 22 Mayıs tablosu açıklandı: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti - Haberler

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Koronavirüste 22 Mayıs tablosu açıklandı: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti

Haberler.com - Uğur Birdal - Güncel
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Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 19 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüste 22 Mayıs tablosu açıklandı: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Güncel

Koronavirüs, Güncel, Haberler

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