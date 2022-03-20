Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber: ANKARA,