Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 oldu - Haberler

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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 oldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 13 bin 81 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 116 testte 13 bin 81 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 753 bin 41, 2'nci dozda 52 milyon 927 bin 949 ve 3'üncü dozda 27 milyon 479 bin 35 olmak üzere toplam 146 milyon 446 bin 575 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Sağlık, Güncel, Haberler

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