Koronavirüs Kısıtlamasında Çalıntı Minibüsle Yakalanan Şüpheliye Hapis Cezası

Koronavirüs salgını sırasında sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalanan ve polise direnerek silahını gasbeden şüpheliye verilen beraat kararı, yerel mahkeme tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan şüpheli, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığında polise direnip, silahını gasbedip kaçan ve su kanalında yakalanan Ömer Özü'ye (21), yerel mahkemenin 'Yağma' suçundan verdiği beraat kararını, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, şüphelinin 2 saat boyunca polisten gasbettiği silahı taşıdığı gerekçesiyle, dosyayı bozup yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemede yeniden yargılanan Ömer Özü, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde, 2020 yılının yılbaşı gecesi meydana gelen olayda polis ekipleri, Ömer Özü yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına alırken arbede yaşandı. Bu sırada polis memurunun silahını gasbeden Ömer Özü, kaçtı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, saklandığı su kanalında yakalanana Ömer Özü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Özü, 5 Nisan 2021'deki karar duruşmasına, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık Ömer Özü, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'Bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Ömer Özü'ye, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa polis memurunun silahını gasbettiği iddiasıyla yargılandığı 'Yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DOSYA TEKRAR YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Müşteki polis memurunun karara itirazının ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 4'üncü Ceza Dairesi, Ömer Özü'ye, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay hapis cezası kararını hukuka uygun bularak onadı. Ceza dairesi, 'Yağma' suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazındaki incelemede ise şüphelinin 2 saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden 'Yağma' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, bu suç yönünden dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

'BIRAKIN GİDEYİM'

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan ve tahliye olduktan sonra duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ömer Özü, duruşmada hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan Ömer Özü, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrulttum. Kimsenin silahını gasbetmedim. 'Bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Özü'yü, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi.