'Koronavirüs, influenza grip vakasına döndü'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, " Koronavirüs, normal influenza grip vakasına döndü, diyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Haziran'ı kapsayan haftalık Covid-19 vaka sayısı verilerine göre 10 bin 954 olan vaka sayısı, 26 bin 635'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, vaka artışının aşılılarda da görülebildiğini kaydedip, "Koronavirüs vakalarında hafif bir vaka artışı var, aşılılarda da görülebiliyor. Hem yaz dönemi olması hem virüsün etkisini kaybetmesi hem de genel grip belirtileri olarak seyretmesinden dolayı endişe edecek bir durum yok şu an için. Tabi ki değişik mutasyonlar ortaya çıkarsa özellikle aşıdan kaçan dolayısıyla sonbahar, kış döneminde biraz daha vaka artışı olabilir. O dönemde de muhtemelen normal grip aşısı gibi koronavirüsten de 1-2 doz aşı ile kış dönemini de rahat geçirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsün grip virüsüne dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin, "Normal girip gibi seyreder, gripten de her yıl insanları kaybediyoruz biz. Geçen dönemde yaşadığımız gibi bir pandemi ve ölüm oranını beklemiyoruz açıkçası. Koronavirüs normal influenza grip vakasına döndü diyebiliriz. Ekstradan çok ölüm oranlarının artacağı tekrar bir pandemi kapısının açılacağı beklentimiz yok koronavirüste" dedi.