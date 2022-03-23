Erick Pulgar'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler

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Erick Pulgar'ın korona virüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erick Pulgar'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın Şilili futbolcusu Erick Pulgar, korona virüs testi pozitif çıktığı için Şili Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın Şilili futbolcusu Erick Pulgar, korona virüs testi pozitif çıktığı için Şili Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaraylı futbolcu Erick Pulgar, Şili'nin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarının kadrosuna davet edilmişti. Şili Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pulgar'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde izolasyonda olduğu ifade edildi.

(Oğuzhan Ort-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

2022 Dünya Kupası, Milli Takım, Galatasaray, Şili, Spor, Güncel, Haberler

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