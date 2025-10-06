Koro Müziği Uzmanları Ankara'da Bir Araya Geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle gerçekleşen Re: CONNECT Konferansı, 10-12 Ekim'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Türkiye'de koro müziğinin ustalarını ilk kez bir araya getirecek.

Devlet Çoksesli Korosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının AB işbirliğiyle hayata geçirdiği Re: CONNECT Konferansı, Türkiye'deki koro müziğini büyük ölçekte birleştirecek.

Konferans, koro müziğinin geçmişle bağlarının yeniden duyulması, çağın ruhuyla hayal gücü içinde yeniden yorumlanması ve koro müziğinde yeni eserlerin yaratılmasını amaçlıyor.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 3 gün sürecek koro müziğinin geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen konferansta, 26 oturum, atölyeler ve 6 konser alanın uzmanları ve müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Avrupa'nın en önemli koro ağlarından Avrupa Profesyonel Korolar Birliğinin (TENSO Connect-The European Network for Professional Chamber Choirs) buluşmasına ev sahipliği yapacak ve Avrupalı koro camiasının yöneticilerini bir araya getirecek.

Üç gün, üç tema: Hatırla, Hayal Kur, Hayat Ver

Konferans, Remember (Hatırla), Reimagine (Hayal Kur) ve Revitalize (Hayat Ver) başlıklarında yapılacak.

10 Ekim'de "Hatırla" konferansında, çoksesli mirası ve kültürel kimlik üzerinde konuşulacak, 11 Ekim'deki "Hayal Kur" konferansında gelenekten ilham alınarak yeni sesler, yeni projelerin ortaya çıkması üzerine çalışılacak, 12 Ekim'de ise "Hayat Ver" konferansında ise yeni eserler ve işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunulacak.

6 konser sanatseverlerle buluşacak

Konferansta, Avrupa koro dünyasının önde gelen isimleri Tido Visser, Josep Vila i Casanas, Jan Schumacher, Linas Balandis, Majella Hollywood, Esper Linnamagi, Sean Doherty, Sonja Greiner, Mark Walraven, Alice Cordier ile Türkiye'den Hasan Uçarsu, Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Rengim Gökmen, Pınar Alpay, Suna Çevik gibi besteci, şef ve müzik insanlarını bir araya gelecek.

Konferansın önemli unsurlarından birini konserler oluşturuyor.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Devlet Çoksesli Korosu performanslarının yanı sıra Bursa Çoksesli Korosu ve Litvanya'dan Polifonija Korosu ve farklı ülkelerden genç sanatçıların oluşturduğu Tenso Choir konser verecek.

Üç gün boyunca 6 büyük konser ve çeşitli fuaye etkinlikleri ile zengin bir program sanatseverleri karşılarken, Jazzberry Tunes ve KoroFelix ve Muammer Sun Kadınlar Korosu gibi topluluklar, CSO Ada Ankara fuayesinde gerçekleştirilen pop-up konserlerle dinleyiciyle buluşacak.

Re: CONNECT Konferansı, koro müziğini yalnızca bir sahne sanatı olarak değil, kültürel belleği canlı tutan, toplumlar arası köprü kuran, yeni yaratımlara alan açan ve toplumsal diyaloğu güçlendiren bir ifade biçimi olarak konumlandırıyor.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı buluşma, Türkiye'nin kültür sanat alanındaki görünürlüğünü güçlendirerek, Avrupa ile yeni bağların kurulmasına aracılık etmeyi hedefliyor.

