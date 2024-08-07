Korna sesiyle 5 katlı bina yıkıldı

Korna sesi, 5 katlı binayı yerle bir etti

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı, korna sesi ile gerçekleştirildi.

Elazığ'da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Yeni Mahalle'de ağır hasarlı 5 katlı binanın, çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın yıkımına, belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.

O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.