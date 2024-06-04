Korkuteli Eğitim Şenliği'nde Türk Halk Müziği Konseri Düzenlendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Üçüncü Korkuteli Eğitim Şenliği" devam ediyor.

Şenlik kapsamında öğretmenlerin oluşturduğu grup tarafından Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Müzik öğretmeni Asım Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen konserde, öğretmenler tüm yöreleri kapsayan müzik şöleni yaşattı.

Birbirinden özel türkülerin seslendirildiği konserde keyifli anlar yaşandı.

Konser sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, müzik öğretmeni Asım Öztürk'e çiçek takdim ederek, şenlikte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Tak, sanat etkinliklerinin, yazar okur buluşmalarının ve müzik performanslarının yer aldığı eğitim şenliğinin önemine değinerek, her geçen yıl eğitim şenliğini daha da üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarının altını çizdi.