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Korkuteli'de trafik kazası: 1 ölü

Korkuteli'de trafik kazası: 1 ölü

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Korkuteli-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Korkuteli- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yazır Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya'ya giden Ahmet Ege Karaçar (25) idaresindeki 07 SBC 38 Plakalı otomobil, Yazır mahallesi çevre yolunda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu orta refüje yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Ahmet Ege Karaçar olay yerinde yaşamını yitirirken yanında bulunan eşi Kübra Karaçar(26) ağır yaralandı.

Kübra Karaçar tedavi için Korkuteli Devlet Hastanesine tedavi için kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü Ahmet Ege Karaçar, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Korkuteli Ahmet Ege Antalya Güncel Haberler

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