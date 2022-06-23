Korkuteli'de "Güvenli Düğün Projesi" eğitimi verildi
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara "Güvenli Düğün Projesi" kapsamında eğitim verildi.
Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara "Güvenli Düğün Projesi" kapsamında eğitim verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitime, Kaymakam Resul Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Eğitimde, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah atılmaması, can kayıplarının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonrası hazırlanan afişler jandarma personelince katılımcılara dağıtıldı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel