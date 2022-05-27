Korkut'ta "4. Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi - Haberler

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Korkut'ta "4. Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Korkut'ta '4. Geleneksel Uçurtma Şenliği' düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "4. Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Muş'un Korkut ilçesinde Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "4. Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

İlçeye bağlı Pınarüstü köyü kırsalında düzenlenen şenliğe katılan, öğrenci, veli, öğretmen ve kurum amirleri eğlenceli anlar yaşadı.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, gazetecilere, uçurma şenliğinin renkli geçtiğini söyledi.

Son yıllarda çocukların yaşamının teknolojinin esaretinde şekillenmeye başladığını aktaran Ocak, "Biz de bir farklılık yaparak çocuklarımızın eski zaman sokak oyunlarından olan uçurtma uçurmanın coşkusunu yaşamalarını istedik. Onlarla uçurtma uçururken bizler de çocukluğumuza döndük ve onların mutluluğunu paylaştık. Çocukların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Uçurtma Şenliği, Kaymakamlık, Korkut, Muş, Güncel, Haberler

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