Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole girip ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Korkunç kazada bilanço ağırlaştı: 6 ölü, 8 yaralı

Ağaç dalları minibüse adeta ok gibi saplandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Ağaç dallarının minibüse adeta ok gibi saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen Bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı bir yarış başlatırken, kazada yaralanan 8 kişi hızlı bir şekilde ambulanslar ile Çay ve Bolvadin Devlet hastanelerinde kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ismini tespit edilemeyen 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından detaylı bir inceleme yapılırken devrilen araç ise bölgeye çağrılan vinç yardımıyla aşık alandan çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık olarak 10 dakika ulaşıma kapatıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.