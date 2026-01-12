Haberler

Karabük'te Otomobilin Korkuluğa Çarpması Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Otomobilin Korkuluğa Çarpması Güvenlik Kamerasında
Karabük'te bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı ve askıda kaldı. Sürücü, kazanın ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te otomobilin korkuluğa çarparak askıda kaldığı ve sürücüsünün koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı. Kazanın ardından sürücü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
