Korkulan oldu: Starlink projesi durdurulabilir! - Haberler

Elon Musk'ın uzun zamandır üzerinde yatırım yaptığı Starlink projesi, bilim dünyası için sorun teşkil eder hale geldi. Her ne kadar ABD tarafından açık bir destekle onay almış olsa da bilim insanları ve bazı ülkelerde ciddi homurdanmalar başladı. Bu nedenle Starlink şirketinin büyüme politikası durdurulabilir.

Starlink projesi zorla durdurulabilir: Türkiye'ye gelişi ertelenecek mi?

Uydu interneti fikri uzun yıllardır tüm dünyanın gündeminde. Tabii Elon Musk'ın şirketi bu konuda rakipsiz değil. Fakat sektörü tek başına domine ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda yörüngede 2 binden fazla uydusu bulunuyor. Üstelik 2027 yılına kadar bu sayıyı 40 bine çıkarmak için FCC'den (Federal İletişim Komisyonu) izin almayı başardı. Fakat Starlink tarafından planlanan büyüme durdurulabilir.

Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz gibi Starlink uyduları henüz sayısı planlananın 20'de 1'i kadar olmasına rağmen gözle görülür bir hale geldi. Bunun en büyük sebebi ise diğer uyduların aksine orta (2 bin – 35 bin km) değil, alçak dünya yörüngesinde (160- 2 bin km) yer alması.

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Geceleri uzun pozlama ile evrenin fotoğraflarını çeken pek çok kişi Starlink uydularının işlerine engel olduğu söylüyor. Buna benzer bir durumu ise gözlemevinde çalışan gök bilimciler dile getiriyor. Örneğin şu anda yapımı devam eden Simonyi Araştırma Teleskobu, tamamlandığı zaman 500 petabaytlık görüntü işleyecek. Yaklaşık 10 yıl boyunca her gece evreni kayıt altına alacak.

Fakat Starlink uydularının sayısı henüz 2 bin seviyesindeyken bile fotoğrafçılara engel teşkil ediyor. 5 yıl içerisinde 40 bin adete ulaştığında gözlemevleri için ciddi bir problem haline gelecek. Bunu yalnızca gördüğümüz fotoğraf karesinde yer alması olarak değil, işlenen verinin bozulması olarak düşünmemiz gerekiyor.

Zira uzakta yer alan bir nesneyi görmezden gelmek mümkün. Fakat 2 bin kilometreden daha yakında yer alan 40 bin uydunun yalnızca yansıttığı ışık bile milyonlarca kilometre ötedeki yıldızların ve galaksilerin verilerini bozacak.

Buna ek olarak, uzaya fırlatılacak basit bir roketin bile alçak yörüngeyi 40 bin uyduyla çarpışmadan geçebilmesi için uluslararası planlamaların yapılması gerekiyor. Buna bir de uzay çöplüğü olarak tarif ettiğimiz, boyutu 1-2 milimetreden 10 metreye kadar olan ve hızları saatte binlerce kilometreyi bulan, yüz binlerce metal parçayı eklediğimiz zaman işler oldukça tehlikeli bir hale bürünüyor.

Bu nedenle şu anda başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülke ve akademisyen bu projenin acilen durdurulması gerektiğini söylüyor. İptal edilmese bile en azından 2027 yılına kadar olan 20 katlık büyümenin bir çözüm bulunana kadar ertelenmesini istiyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, projenin henüz hizmete başlamadığı Türkiye gibi ülkelerde süresiz olarak askıya alınacağını söyleyebiliriz.

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