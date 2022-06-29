Korku filminde kullanılan numara yüzünden telefonları susmadı, suç duyurusunda bulundu

ANKARA'da yaşayan İ.İ., 7 yıl önce vizyona giren korku filminde kullanılan cep telefonu numarası nedeniyle, bugüne kadar çok sayıda telefon ve mesaj aldığını, mağdur olduğunu belirterek, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Filmin yapımcı şirketinin açıklamasında, "Bu tür durumlarda, her zaman set ekibinden birisinin telefon numarası kullanılır. Söz konusu numara sanat yönetmenimize aittir ve kendisi hala aktif olarak kullanmaktadır. Belki göz yanılması sonucunda söz konusu vatandaşı arayan kişiler olabilir" denildi.

Ankara'da yaşayan ve lojistik firmasında yöneticilik yapan İ.İ.'ye, iddiaya göre, bilmediği numaralardan 2015 yılından itibaren arama ve mesaj gelmeye başladı. Kendisini arayanlara cep telefonu numarasını nereden bulduklarını soran İ.İ., arayanlardan o yıl vizyona giren korku türündeki 'Siccin-2' filminin bir sahnesinde kullanılan cep telefonu numarasını görüp aradıklarını öğrendi. Filmin internet üzerinden izlenmeye devam etmesi nedeniyle telefonu yıllardır susmayan İ.İ., 2015 yılı Temmuz ayında vizyona giren ve resmi kaynaklara göre, sinemada 289 bin 327 kişi tarafından izlenen filmin yönetmeni Alper Mestçi ve yapımcısı Muhteşem Tözüm hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.