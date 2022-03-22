Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da elektrik kesintisinden komşularını sorumlu tutarak duvar yazılarıyla tehdit eden, binayı ateşe vermeye kalkışan ve son olarak da evini yakan H.İ., teslim oldu.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşanan kundaklama olayında hakkında gözaltı kararı verilen H.İ., iki hafta sonra avukatıyla Avcılar Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Evli ve bir çocuk babası olan H.İ., psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü bildirdi. Rapor ve reçeteleriyle hastalığını belgeleyen H.İ., savcının talimatıyla adliyeye sevkedilmeden karakoldan serbest bırakıldı.

İKİ KEZ DENEDİ ÜÇÜNCÜ DE YANGIN ÇIKARDI

Avcılar Polis Merkezi'nde ifade veren H.İ. psikolojik sorunları olduğunu, ilaçla tedavi gördüğünü bildirdiği öğrenildi. Kullandığı ilaçlarla ilgili rapor ve reçeteleri de polise bildiren H.İ., savcının talimatıyla adliyeye çıkartılmadan karakoldan serbest bırakıldı. Kundaklanan evde tadilat ve temizliğe başlayan ev sahipleri, H.İ.'ye ait yanmış eşyaları da bina önüne indirdi.