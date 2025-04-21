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Korgun'da zeka yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Korgun'da zeka yarışmasında derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi
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Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, zeka oyunlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, zeka oyunlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İl merkezinde düzenlenen zeka oyunları yarışmasını katılan ve derece elde eden Mihrimah Eraslan, Erva Su Öğdü, Eslem Nas Yampal ve Ahmet Deniz, Kaymakam Gür'ü makamında ziyaret etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Gür, öğrencilere hediyeler verdi.

Ziyarete, Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu Müdürü Elif Eylül Tekin, Müdür Yardımcısı Ahmet Murat Ünsal da katıldı.

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Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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