Korgun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Korgun Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında, Kaymakam Ferhat Gür katılımcıların bayramını kutladı ve sağlık ile huzur dileklerinde bulundu.
Korgun'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamında geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.
Programa Korgun Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Abdullah Akkuş, mahalle ve köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.
Gür, katılımcıların bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel