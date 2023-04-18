Korgun Belediye Başkanı Kozan, Yeşil Korgun Belediyespor'un şampiyonluğunu kutladı

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Yeşil Korgun Belediyespor'un Çankırı Amatör Futbol Ligi şampiyonu olmasını tebrik etti.

Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde son maçta Orta Belediyespor'u 5-1 yenerek şampiyon olduklarını hatırlattı.

Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik eden Kozan, "Biz Korgun'umuza yeşil sahayı kazandırdık, takımımız da bize şanlı şampiyonluğumuzu kazandırdı. Korgun'umuza şampiyonluk hayırlı olsun. Kulübümüzün başarısı için yoğun uğraşlar verdik. Karşılıksız desteklemeyi kendimize şiar edinerek her zaman kulübümüzün yanında olduk. Bu sebeple kulüp yöneticilerinin forma hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Yeşil sahamızı Korgun'umuza kazandırdığımız gibi geleceğimiz olan gençlerimize yönelik projelerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.