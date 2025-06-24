Körfez ülkelerinden Washington ile Tahran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Kurulu, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

KİK Bakanlar Konseyi'nin Katar'ın başkenti Doha'daki 49. olağanüstü toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi toplantının sonuç bildirgesini okudu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını açıklamasının memnuniyetle karşılandığı bildiride, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması talep edildi.

Toplantıda, bölgede artan askeri gerilimler, özellikle İran'ın Katar'daki ABD üssü El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alması masaya yatırıldı.

İran devlet televizyonu IRIB, 23 Haziran'da Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, El Udeyd'deki ABD üssüne yönelik eyleminin, "ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde" gerçekleştirildiğini söylemiş, bu adımın "dost ve kardeş Katar hükümetine karşı bir eylem olarak değerlendirilmemesi" gerektiğini vurgulamıştı.