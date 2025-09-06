Körfez Ülkelerinden Netanyahu'ya Sert Tepki

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi açıklamalarına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze'den göç ederek Mısır'a gitmesi hakkındaki açıklamalarına karşılık, "İsrail Başbakanı'nın, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere topraklarından zorla çıkarılmasına ilişkin tekrarladığı açıklamalarını ve Filistinlileri zorla yerinden etme amacıyla abluka ve açlığı kullanmaya devam etmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bunun "uluslararası hukukun, ilkelerin ve en temel insani standartların ağır bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, Mısır'a bu konuda tam destek verildiği kaydedildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları, "İsrail'in kardeş Filistin halkının haklarını ihlal eden yaklaşımının bir uzantısı, uluslararası hukuk ve anlaşmaların hiçe sayılması ve iki devletli çözüm başta olmak üzere barış fırsatlarını engelleme girişimi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze'de uyguladığı soykırım, Batı Şeria'da işlediği suçlar, kutsal mekanlara yönelik ihlalleri, yerleşim birimlerini genişletmesi, Kudüs'ü Yahudileştirmesi ve yardımları engellemesi gibi toplu cezalandırma politikalarıyla, Filistin halkını topraklarından ayıramayacak ve meşru haklarından vazgeçiremeyecek." ifadesine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın açıklamaları "hem uluslararası hukuka hem de kardeş Filistin halkının pazarlık konusu olamayacak haklarına yönelik bir ihlal" olarak nitelendirildi.

Filistinlileri yerinden etme yönündeki her türlü girişimin reddedildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve toplu cezalandırmasını engellemek ve açlık politikası ile yerleşim birimlerini genişletme planlarını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağrıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı açıklamada, "Netanyahu'nun, Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmesiyle ilgili "tehlikeli ve sorumsuzca" yaptığı açıklamaları kınadı.

Bu açıklamaların, etnik temizlik suçunun tam anlamıyla işlenmesi için yapılmış aleni bir çağrı ve tüm uluslararası sözleşmelerin, normların ve yasaların açık bir ihlali olduğunu ifade eden Budeyvi, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum, hukuki ve insani sorumluluklarını acilen üstlenmeli, bu tehlikeli uygulama ve açıklamaları durdurmak ve durumun bölge ve dünya istikrarını tehdit edecek bir noktaya tırmanmasını önlemek için kararlı ve acil adımlar atmalıdır."

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, dün Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelenmişti.