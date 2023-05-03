Körfez ülkelerinden Hartum'daki Suudi Arabistan Kültür Ataşeliğine düzenlenen baskına kınama

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskını kınadı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamasında, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Suudi Arabistan Kültür Ataşeliğine yönelik baskını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Uluslararası anlaşmalara ve diplomatik normlara saygı çerçevesinde Hartum'daki diplomatik temsilciliklerin güvende kalması gerektiğine dikkati çeken Budeyvi, Sudan'daki diplomatik temsilciliklerin korunması çağrısı yaptı.

Diplomatik temsilciliklere yönelik eylemlerin Sudan'da güvenlik durumunu daha da kötüleştireceği ve kaosa yol açabileceği uyarısında bulunan Budeyvi, Sudanlı tarafları da diyalog sürecine dönmeye davet etti.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Suudi Arabistan Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskın kınandı.

Diplomatik temsilciliklerine yönelik korumanın önemine vurgu yapılan açıklamada, Sudanlı taraflar arasında ateşkes sağlama ve ülkede diyalog sürecini başlatma çabalarının yoğunlaşmasının önem arz ettiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da silahlı bir grubun Hartum'da Suudi Arabistan diplomatik temsilciliğine yaptığı baskın şiddetle kınandı.

Söz konusu baskının uluslararası anlaşma ve normlara yönelik tehlikeli bir ihlal olarak nitelendirildiği açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hartum'daki diplomatik temsilciliklerinin güvenliği için atacağı adımlara destek verildi.

Açıklamada ayrıca Sudanlı taraflara ateşkes çağrısında bulunuldu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına yönelik baskını yazılı açıklamayla kınadı.

Hartum'daki eylemin uluslararası normları ve uluslararası hukuku ihlal eden bir suç olarak nitelendirildiği açıklamada, Sudan makamlarına ülkedeki diplomatik temsilcilikleri korumaya yönelik önlemler alma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.