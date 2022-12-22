Körfez ülkeleri ve İİT'den Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki

Körfez ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki Taliban yönetiminin kızların üniversite eğitimini askıya aldığını duyurmasını tepkiyle karşıladı.

İİT, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Taliban yönetimine alınan karardan dönmesi için çağrı yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, "Taliban'ın kararının büyük bir dehşet ve endişe yarattığı"nı belirterek, Kabil yönetiminden bundan geri dönülmesini istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Afgan geçici hükümetinin kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararın başta eğitim hakkı olmak üzere Afgan kadınına tüm yasal haklarının verilmesi ilkesiyle çeliştiği vurgulandı. Bakanlık, Taliban yönetimini kararından vazgeçmeye davet etti.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu kararın endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı, bu olumsuz uygulamaların Afganistan'daki insan hakları, kalkınma ve ekonomi üzerinde ciddi etkileri olacağı kaydedildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahreyn'in söz konusu karardan derin esef duyduğu, bunu büyük bir endişeyle karşıladığı aktarıldı. Açıklamada, Afgan hükümetinden kararı yeniden gözden geçirmesi talebinde bulunuldu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Taliban'ın kararı ele alındı.

Yasağın endişe verici olduğu kaydedilen görüşmede iki bakan, İslam dininin kadınlara ayrıcalıklı bir konum tanıyarak haklarını koruduğunu böylece kadına büyük önem verdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, kadın haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, tüm kadınların ve kızların eşit şekilde hayatın her alanına katılım sağlamalarının önemine işaret edildi.

İki bakan ülkelerinin, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliği destekleyen tavırlarını ortaya koyarak, dost Afgan halkının daha sürdürülebilir gelecek inşasını hedefleyen uluslararası çabaların yanında yer aldıklarını belirtti.