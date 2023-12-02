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Körfez Ülkeleri Pakistan'da Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapmayı İstiyor

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Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Körfez ülkelerinin Pakistan'da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarını istediklerini söyledi. Kakar, bu durumun Pakistan için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Körfez ülkelerinin Pakistan'da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarını istediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Başbakan Kakar, CNN'e verdiği röportajda, bölgedeki ve ötesindeki iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesine katkıda bulunmak için kömüre dayalı enerji santrallerinden yenilenebilir enerji projelerine dönüşümün Pakistan'ın odak noktası olduğunu belirtti.

Kakar, Körfez ülkelerinin Pakistan'da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalarını istediklerini ifade ederek, bunun önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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