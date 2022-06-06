Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı - Haberler

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezinin (TFTC), 13 kişi, 1 şirket ve Bahreyn'deki 2 militan grubu terör listesine aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah, terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'la bağlantısı olan 13 kişi, DEAŞ adına akaryakıt ticareti yapan Katerji şirketi ve Bahreyn'deki Şii gruplardan El-Eşter ve El-Muhtar Tugayları, TFTC'nin listesine alındı.

Kararın, TFTC üyesi ülkelerin, terörün finansmanını hedef alma amacına yönelik çalışmalarının devamı niteliğinde olduğu ve bu alanda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD arasındaki verimli iş birliğini uluslararası topluma gösterdiği ifade edildi.

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.