Körfez Ticaret Odası Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleşti - Haberler

Üye tanıtımları bölümünde Meseri Mimarlık Firmasında Moiz Meseri meclis kürsüsünden sunum yaptı. Komite sunumları bölümünde ise 15. Meslek Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Körfez Belediyesi ve inşaat komitesi iş birliği ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri toplantısı hakkında bilgi verdi. 2. Meslek Komitesi adına İlker Korkmaz söz alarak Koto'da ve daha önce Körfez Ticaret Odasında gerçekleştirilen orman ürünleriyle ilgili istişare toplantısının ayrıntılarını paylaştı.

KTO'DAN AZERBAYCAN ÇIKARMASI

Körfez Ticaret Odası Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş'ün katkılarıyla Azerbaycan iş gezisi gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ihracatın geliştirilmesine vurgu yaparken,"Mevcut ekonomik durumda üyelere destek olabilmek adına ihracat olanaklarını geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda telekonferans yoluyla Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Yunanistan ve Bulgaristan'dan çeşitli Odalarla görüşmeler sağladık. Körfez Ticaret Odası üye firmalarımızın temsilcilerinden oluşan heyetimizle; Azerbaycan'ın TOBB'u konumunda olan kardeş kuruluşumuz Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu'na, MUSİAD Azerbaycan üyelerine, Türkiye'nin Azerbaycan Büyük Elçiliğine, TUİB İş Adamları Derneği Yönetimi ve Üyelerine, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve bölgede şehit olan soydaşlarımızın kabrine, Eski Bakü bölgesinde bulunan Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi müzelerine ziyaretlerde bulunduk.

İş gezimizde birebir görüşmeler yapma fırsatı bulan üyelerimiz; ticari fırsatlar ve yatırım imkanları ile alakalı pek çok bilgiye en yetkili kurum temsilcilerinden ulaşma fırsatı yakaladılar. Tümgörüşmelerimizin programa katılan arkadaşlarımızın ticaretlerine katkı sağlamasını temenni ediyorum. İş gezisi organizasyonuyla bizzat ilgilenen Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Gümüş'e de ayrıca teşekkür ediyorum " dedi.

Meclis toplantısı bir sonraki toplantı tarihinin onaylanmasının ardından son buldu.

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