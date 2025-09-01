Körfez İşbirliği Konseyi'nden Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Bakanlar düzeyinde toplanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarını kınadı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te Dışişleri Bakanları düzeyinde KİK toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya başkanlık etti.

Bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı toplantıda Gazze Şeridi'nde acil, kalıcı ve şartsız ateşkes sağlanması, Gazze'deki Filistinlilerin temel hizmetlere ve insani yardıma engelsiz şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Kapsamlı ateşkes anlaşmasına varılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımların acil ulaştırılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği, açlığa neden olan sıkı ablukası ile soykırım, etnik temizlik politikası, toplu cezalandırma, sivillerin ve gazetecilerin öldürülmesi, işkence, saha infazları, zorla kaybetme ve yerinden etme suçları "en güçlü şekilde" kınandı.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin işlediği suçların durdurulması için derhal harekete geçilmesi ve sorumlularından hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Suriye

Açıklamada, Suriye konusunda, Süveyda'daki krizin sona erdirilmesini öngören anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Suriye'nin birliği ve halkının güvenliği için anlaşmanın uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Süveyda'da Suriyelilere yönelik ihlallerin sorumlularından hesap sorma, Suriye'nin güvenliğini, devletin egemenliğini ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çabaları ile ayrımcılığı ve şiddeti reddetme konusundaki kararlılığı takdir edildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve ihlallerinin kınandığı açıklamada, bunun Suriye hükümetinin yeni bir Suriye inşa etme çabalarını baltaladığı ve istikrarsızlığa yol açtığı belirtildi.

Suriye'de hükümetin güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tedbirlerin desteklendiği kaydedilen açıklamada, Suriye'yi bölmeyi amaçlayan her türlü ayrılıkçı çağrının da reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Suriye topraklarına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak ve buradaki İsrail işgalini sona erdirmek için "yasal ve ahlaki" sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuldu.

Lübnan

Açıklamada, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın ülkedeki silahların devletin tekeline alınması açıklamasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının kınandığı açıklamada, ABD'nin arabuluculuk çabaları takdir edildi ve Lübnan'ın iç işlerine dış müdahale reddedildi.

İran

İran'ın nükleer programıyla ilgili meseleye kapsamlı bir çözüm bulunması için yapıcı müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu müzakerelerin KİK üyesi ülkelerin tüm güvenlik meselelerini ve endişelerini kapsaması gerektiği kaydedildi.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki yapıcı işbirliğinin ve tüm tarafların ilgili uluslararası anlaşmalara uymasını sağlamak için diplomatik çabaların güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Bunun, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı ifade edildi.