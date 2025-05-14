Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'nde Suriye ve Filistin Vurgusu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla düzenlenen 5. Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'nde Suriye'ye destek açıklamaları ve Gazze ile Filistin'deki durum ön plana çıktı.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, zirvenin krizler, çatışmalar ve uluslararası kritik zorlukların gölgesinde düzenlendiğini belirterek, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin, bölgenin güvenlik ve istikrarını destekleme noktasında ortak tavır aldığını söyledi.

Sabah, Kuveyt'in çatışma ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarını güçlendirme konusundaki kararlılığına işaret ederek, insani yardıma ihtiyaç duyan bölgelerde etkili ve sürdürülebilir müdahalede bulunmak için KİK-ABD kalkınma yardımlarının koordine edilmesi çağrısı yaptı.

Kuveyt Emiri, "Suriye'nin güvenliği ve istikrarının sağlanması, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, halkının çektiği acılara son verilmesi ve dış müdahalelerin durdurulması yönünde uluslararası toplumun çabalarının güçlendirilmesinin önemini" vurguladı.

Sabah, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki açıklamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözüm vurgusu

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, "Trump'ın zirveye katılımı, KİK ülkeleriyle ABD arasındaki stratejik ortaklığın derinliğini ve önemini teyit ediyor." dedi.

Al Halife, Trump'ın dünyada barış ve istikrarın sağlanması yönündeki "etkili diplomasisine" dikkati çekerek, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararından memnun olduklarını dile getirdi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için daha fazla işbirliği gerektiğini belirten Al Halife, iki devletli çözüm yoluyla Filistin halkının haklarının garanti altına alınması ve bölgede istikrarın korunması gerektiğini söyledi.

Al Halife, "silahlanma yarışının önlenmesi için bölgenin kitle imha silahlarından arındırılmasının önemine" dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, "ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin başarısı, bölge ülkelerinin istikrarını artıracak ve refah seviyelerini yükseltecektir." diye konuştu.

"Bağımsız Filistin devleti kurulmadan kapsamlı barış mümkün değil"

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın özel temsilcisi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Esad bin Tarık Al Said de Körfez-ABD ilişkilerinin güvenlik, istikrar ve refah temelinde uzun vadeli stratejik ilişkiler olduğunu söyledi.

Al Said, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin ağır sonuçları olduğunu belirterek, "Gazze Şeridi'ndeki insani kriz konusunda derin endişelerimizi dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail işgaline dikkati çeken Al Said, "Uluslararası toplumun adil bir barışa ulaşamamasının yanı sıra bu devam eden adaletsizlik, pek çok bölgesel zorluğun merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

Al Said, Yemen ile yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda Trump'ın üstlendiği role dikkati çekerek, bu durumun Yemen'de daha fazla başarıya ulaşmanın yolunu açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Umman'ın ABD ile İran arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmasına işaret eden Al Said, "ABD ile İran arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda devam eden müzakerelerin özelliği olan gerçekçilik ve karşılıklı saygıdır. Bu çabalar, iki taraf arasında uygulanabilir ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabileceğine dair güvenimizi artırıyor." yorumunu yaptı.

Al Said, "Filistinlilerin ve İsraillilerin onurlu bir şekilde yaşadığı, sınırlarında egemenliğini koruduğu bağımsız Filistin devleti kurulmadığı müddetçe herkes için kapsamlı bir barışa, kalıcı güvenliğe ve istenilen refaha ulaşmak imkansızdır." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da zirvenin açılış konuşmasında, "Bölgedeki tırmanışın durdurulması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm bulunması için çalışıyoruz." demişti.