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Körfez'deki Restoranda Yangın: Zarar Büyüktür

Körfez'deki Restoranda Yangın: Zarar Büyüktür
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir restoranda dün gece başlayan yangın, sabah saatlerinde büyük zararların ortaya çıkmasına sebep oldu. Yangının nedeniyle ilgili araştırmalar sürerken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorlandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde alev alev yanan restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranın mutfak bölümünde dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı. Çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri de hattın gaz akışını kesti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Restorandaki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 dönüm alanda kurulu bulunan restoranın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Kocaeli Ekonomi Güncel Körfez Çevre Yaşam

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