Körfez'deki Dinleme Tesisi Yangınında İçki Şişeleri Bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinleme tesisinde çıkan yangında, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında çalılıkta çok sayıda içki şişesi bulundu.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dinleme tesisindeki çalılıkta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.
Körfez ilçesi TEM Otoyolu Tütünçiftlik Dinlenme Tesisleri'ndeki çalılıkta, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, alevler 5 dönüm alanda etkili oldu. Yangının çalılara atılmış cam şişelerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, bölgede çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.